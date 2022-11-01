В Мексиканском заливе спасли туриста, который упал с лайнера и 15 часов продержался на плаву

В США Береговая охрана спасла туриста, выпавшего за борт круизного лайнера в Мексиканском заливе.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на The New York Post.

Сестра и брат отправились в путешествие на лайнере, который должен был доставить их на курортный остров Косумель в Мексике. Вечером мужчина отошел и не вернулся, когда они находились в баре. Сестра сообщила экипажу об исчезновении пассажира только на следующий день – корабль вернулся в Новый Орлеан, но никого не нашел.

Как выяснилось, пассажир почти 15 часов находился в воде, цепляясь за жизнь. Береговая охрана прочесала почти 200 миль (321 километр) Атлантического океана, но не могла найти пропавшего, пока не получила сообщения от сухогруза Crinis, заметившего человека за бортом.

Спасатели отправили на помощь мужчине вертолет MH-60 Jayhawk. Бортовые тепловизионные камеры записали, как турист махал руками практически в полной темноте, изо всех сил пытаясь удержаться на плаву. Мужчина так и не смог объяснить, как именно он упал с лайнера.