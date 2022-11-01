В Днепре патрульные спасли водителя с сильным кровотечением

В Днепре патрульные оказали помощь водителю, травмированному в ДТП.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Украины.

Возвращаясь со смены, полицейские Сергей Куцай, Сергей Лобза и Никита Котов заметили на улице Овражного ДТП. 22-летний водитель автомобиля Skoda во время движения на мокрой дороге не справился с управлением и въехал в опорную стену. У водителя было серьезное повреждение ноги – открытый перелом и сильное кровотечение.

Патрульные сразу оказали ему первую медицинскую помощь и наложили жгут. Неравнодушный гражданин помог патрульным и на собственном авто доставил пострадавшего в расположенную неподалеку больницу.

Полицейские сопровождали его в медучреждение и передали врачам. Мужчину прооперировали. По словам врачей, вовремя оказанная патрульными помощь сохранила жизнь травмированного.