В Польше в центре для беженцев отравились 23 украинца

В Польше в центре для украинских беженцев в Глухолазах в Опольском воеводстве отравились более 20 человек, в том числе детей. Их госпитализировали.

Об этом пишет ТСН.

Симптомы отравления имеют восемь взрослых и 15 детей. Ухудшение самочувствия они ощутили 25 ноября. Санитарная инспекция при обследовании кухни и пищеблока нарушений не выявила.

– Детей привезли к нам в больницу. Сейчас у меня три пациента в детском отделении и четверо в инфекционном. Их состояние можно оценить как хорошее. Результатов лабораторных исследований еще нет, но все указывает на классическое пищевое отравление, – рассказал директор больницы в Нисе Норберт Крайчи.

Польский воевода Славомир Клосовский заявил, что по предварительной информации, отравление может носить вирусный характер. Ведь у одного больного выявили симптомы норовируса.