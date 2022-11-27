В Запорожской области спасатели отбуксировали 43 автомобиля, застрявших на «Дороге жизни»

В Запорожской области спасатели отбуксировали 43 автомобиля на Дороге жизни, по которой люди выезжают с оккупированных территорий.

Об этом сообщили в МВД Украины.

В селе Каменское Васильевского района 26 ноября спасатели помогали гражданам, которые в результате погодных условий не могли самостоятельно преодолеть участок объездной грунтовой дороги.

Сотрудники ГСЧС с помощью техники повышенной проходимости отбуксировали автомобили на твердое дорожное покрытие. За день спасатели оказали помощь 130 гражданам.

Отметим, что указанный путь, "Дорога жизни", является единственным относительно безопасным маршрутом, по которому можно выбраться из оккупированных на свободные территории Украины (если считать пути внутри страны).