В Латвии в ДТП попал автобус с украинскими военнослужащими, некоторые из них пострадали

Украинские военнослужащие пострадали в результате аварии, произошедшей в Латвии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Автобус, перевозивший людей по заказу эстонского военного ведомства, столкнулся с грузовиком на территории Латвии. Автобус следовал из Польши в Эстонию.

“В результате аварии пострадал один эстонский военнослужащий Сил обороны, доставленный в больницу для обследования. Остальные пассажиры, пострадавшие в аварии, являются военнослужащими Вооруженных Сил Украины, которые также доставлены в больницу”, - говорится в сообщении.

Авария произошла вечером 26 ноября в районе латвийского города Айнажи рядом с эстонской границей на трассе Via Baltica.

В результате ДТП водитель автобуса погиб, еще 26 человек получили травмы разной степени, трое – в тяжелом состоянии. Сколько именно украинских военных пострадало, не сообщается, но, по информации эстонских СМИ, большинство пассажиров были украинцы. На этой же трассе в субботу произошло несколько дорожно-транспортных происшествий из-за снега и гололеда.