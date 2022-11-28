В Николаевской области в пожарах погибли два человека

На территории Николаевской области за сутки 27 ноября зарегистрировано два случая гибели людей на пожарах.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций Николаевской области.

Так, в 19:54 на спецлинию 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по улице Набережная пгт Березнеговатое Баштанского района.

На место направлен дежурный караул 9-й государственной пожарно-спасательной части. Во время разведки на месте обнаружено тело погибшей женщины 1938 года рождения. Силами пожарных пожар ликвидирован в 22:48 на площади 60 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

От ГСЧС на месте работала одна единица техники и четыре спасателя. Дополнительно привлекались сотрудники полиции, аварийная бригада электриков, для подвоза воды задействован ГАЗ-53 от ФЛП «Авраменко».

Также, 27 ноября спасатели известили о том, что в селе Григоровка Новобугской территориальной громады Баштанского района зафиксирован пожар в жилом доме по улице Садовая. Горел матрас, предварительно из-за неосторожного обращения с огнем, а именно оставленной без присмотра свечи.

Площадь пожара составила один квадратный метр. Подразделения ГСЧС не вызывались.

На месте обнаружено тело погибшего мужчины 1928 года рождения.