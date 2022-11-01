В Ровенской области на трассе грузовик столкнулся с «легковушкой» - четыре человека погибли

В понедельник, 28 ноября, вблизи села Мирное бывшего Костопольского района Ровенской области произошла автомобильная авария, в результате которой на месте погибли четыре человека.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Ровенской области и ГСЧС.

По предварительной информации, в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибли четыре человека из легковушки: две женщины и двое мужчин.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы местного отделения полиции и сотрудники ГСЧС.

«Спасатели с помощью специального оборудования провели деблокировку погибших из изуродованного легкового автомобиля. Все обстоятельства смертельного происшествия устанавливают сотрудники полиции», - уточнили в службе спасения.

Отмечается, что движение транспорта на месте аварии сейчас затруднено.

Напомним, как в Латвии в ДТП попал автобус с украинскими военнослужащими, некоторые из них пострадали.