«Все «военные полиции» забиты, народ уходит, их возвращают, никто воевать не хочет», - перехват украинской разведки

Российский военнослужащий рассказал о глупом командовании, нежелании воевать и наставлениях от тети «хватать все, что плохо лежит».

Об этом свидетельствует перехват, опубликованный ГУР МОУ.

- Хр*ново! Гниём в земле. Все мокрые.

- Может, костры как-то жечь, что делать?

- Да какие костры на войне? Ты о чем говоришь? Сегодня костер горел, так миномет сразу заработал.

- И никакой помощи не приходит, да? Сухие вещи?

- Нет, нет ничего совершенно.

- Сколько вас там?

- У нас здесь 30 человек. Ну короче так: жрачку как захотят, так и привозят по их желанию. Вот такая х*рня. Тут уже бунт назревает, как бы хотят... Короче, полуголодные полухо... Ну вообще холодные. Да-да, вот такая хр*нь.

- Так скажите где вы?

- Этого никто не знает. Тут, короче, все эти самые «военные полиции» забиты. Народ уходит, их возвращают: кого в част, кого обратно, по другим частям. Ну короче, никто воевать не хочет, все лазейки ищут, чтобы свалить отсюда.

- Само собой, котичка, я уже думала об этом. Думаю, скорее бы вас уже отправили домой всех.

- Да это неизвестно отправят ли вообще.

- Виталь, ты единственное, ты сам как-нибудь старайся там любыми путями находит выходы, потому что наши не придут, не спасут. Ну что угодно делайте, я не знаю: под землянку выройтесь там и как-то сидите.