«Все «военные полиции» забиты, народ уходит, их возвращают, никто воевать не хочет», - перехват украинской разведки

Российский военнослужащий рассказал о глупом командовании, нежелании воевать и наставлениях от тети «хватать все, что плохо лежит».
Об этом свидетельствует перехват, опубликованный ГУР МОУ.
- Хр*ново! Гниём в земле. Все мокрые.
- Может, костры как-то жечь, что делать?
- Да какие костры на войне? Ты о чем говоришь? Сегодня костер горел, так миномет сразу заработал.
- И никакой помощи не приходит, да? Сухие вещи?
- Нет, нет ничего совершенно.
- Сколько вас там?
- У нас здесь 30 человек. Ну короче так: жрачку как захотят, так и привозят по их желанию. Вот такая х*рня. Тут уже бунт назревает, как бы хотят... Короче, полуголодные полухо... Ну вообще холодные. Да-да, вот такая хр*нь.
- Так скажите где вы?
- Этого никто не знает. Тут, короче, все эти самые «военные полиции» забиты. Народ уходит, их возвращают: кого в част, кого обратно, по другим частям. Ну короче, никто воевать не хочет, все лазейки ищут, чтобы свалить отсюда.
- Само собой, котичка, я уже думала об этом. Думаю, скорее бы вас уже отправили домой всех.
- Да это неизвестно отправят ли вообще.
- Виталь, ты единственное, ты сам как-нибудь старайся там любыми путями находит выходы, потому что наши не придут, не спасут. Ну что угодно делайте, я не знаю: под землянку выройтесь там и как-то сидите.
- Это все уже вырыто. Просто, я говорю, что отношение скотское. Всем на все наср*ть. Все сами сидят в теплых землянках, вообще там за 100 км от нас, приказы идиотские отдают: «Идите в наступление!», перед нами минное поле: «идите в наступление». Короче, идиот на идиоте. Ну а там только говорят: «Крепитесь, мы все в таких условиях» - только условия немножко разные. Он сидит в бункере в три наката, а мы под целлофаном. Вообще просто неподготовленная вся эта война с мобилизацией вообще...
- Да, а ты не знал когда ты шел? Ты знал прекрасно, что у нас ничего нет. Там, я тебе говорила: «ребята, сами не будьте лохами! Хватайте это, то-то везите».
- Мы посреди полей. До ближайшего населенного пункта 20 км - что ты привезешь оттуда? Ни машин, ничего нет, вообще ничего. Я тебе говорю: мы посреди поля стоим, снаряды мимо нас пролетают в одну и в другую сторону.
- Должны же как-то в разведку ходить что че-то. Где-то че-то надыбать в какой-то деревне, что-то притащить.
- Теть Лена, перестань, какая здесь разведка? Тут одни идиоты, я тебе говорю. Какая разведка? У нас артиллерия стреляет во все стороны. Лишь бы только снаряды запустить.
Напомним, что из ранее опубликованного перехвата стало известно, что на Донбассе оккупанты расстреляли 28 ромов, которые отравили роту рашистов водкой.