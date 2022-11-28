В городе Ладыжин чрезвычайная ситуация – 18 тысяч человек остались без отопления

В Ладыжине Винницкой области возникла чрезвычайная ситуация военного характера. После российских ракетных обстрелов Ладыжинской ТЭС произошла авария в сетях теплоснабжения города.

Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

После обращения и. мэра Ладыжина Александра Коломийца развернут работу чрезвычайного штаба по ликвидации последствий аварии.

«Мероприятия, которые до сих пор принимает Ладыжинский городской совет и его исполнительный орган, крайне недостаточны: 18 тысяч жителей без теплового отопления. Единственная возможность у людей обогреть свои дома – это электроприборы. Срочно требуется координация сил и средств гражданской защиты, военного командования и предприятий критической инфраструктуры. Чрезвычайный штаб уже работает. Делаем все для возобновления работы тепловых сетей Ладыжина. Разворачиваем дополнительные пункты обогрева”, - отметил Борзов.