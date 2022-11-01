В Николаевской области за сутки произошло два пожара в жилье

В Николаевской области 28 ноября спасатели дважды привлекались для ликвидации пожаров в жилых секторах.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

О пожаре в одной из комнат жилого дома по улице Волонтерская в городе Первомайск сообщили в 17:49. Спасатели в 18.00 ее локализовали и в 18.20 ликвидировали на площади 30 квадратных метров. Причина возникновения устанавливается.

В 18:20 сообщили о пожаре на улице Джерельна в селе Трикраты Александровской территориальной общины Вознесенского района. Спасатели с пожарными местной пожарной охраны в 18.49 пожар перекрытия жилого дома локализовали и в 18.47 ликвидировали на площади 5 квадрантых метров. Причиной возникновения стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Всего от ГСЧС привлекалось 8 человек и две единицы техники.

Напомним, что в ГСЧС рассказали украинцам о правилах безопасного печного отопления.