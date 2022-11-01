В Украине растет дефицит мощности в энергосистеме

По состоянию на 11.00 вторника, 29 ноября, производители электроэнергии обеспечивают 70% потребления электроэнергии в Украине. Дефицит мощности в настоящее время составляет 30%.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

Рост дефицита мощности вызван аварийным отключением блоков на нескольких электростанциях, произошедших в понедельник утром, а также дальнейшим ростом потребления из-за ухудшения погодных условий.

«Отмечаем, что общий дефицит в энергосистеме – это следствие семи волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре страны. Обращаем внимание, что Укрэнерго доводит до операторов систем распределения (облэнерго) лимиты потребления по каждой области, превышать которые нельзя. Графики отключений составляют и напрямую применяют облэнерго. При этом ограничения должны применяться равномерно между потребителями», – говорится в сообщении.

Список облэнерго можно найти по ссылке.

В «Укрэнерго» напомнили, что экономное использование электроэнергии позволит меньше применять ограничения, направленные на предупреждение аварий, а также позволит энергетикам сосредоточиться на ремонтах поврежденных объектов, усложняющихся с каждой последующей ракетной атакой.

Как известно, 27 ноября дефицит электроэнергии в энергосети Украины составлял 20%, но ее потребление росло из-за похолодания. 28 ноября дефицит составлял уже 27%.