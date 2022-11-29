Трех беженцев обнаружили в порту Гран-Канария: они одиннадцать дней пребывали на судовом руле нефтяного танкера

Трое африканских беженцев выдержали одиннадцать дней на руле нефтяного танкера, чтобы добраться до Европы. Пассажиры поднялись на судно Alithini II в порту Лагоса (Нигерия) 17 ноября с пунктом назначения Гран-Канария (Испания).

Об этом пишет BILD.

На острове Гран-Канария трое мужчин были обнаружены испанской береговой охраной, и им была оказана помощь. Беженцы были доставлены в близлежащие больницы из-за обезвоживания.

Издание отмечает, что несмотря на опасность для жизни, многие люди решаются пересечь открытую Атлантику от Африки до Канарских островов и, таким образом, до ЕС, в основном на небольших лодках. ООН насчитала почти 15 000 прибывших в этом году. Организация ООН по миграции насчитала более 1500 погибших или пропавших без вести в море, однако число незарегистрированных случаев, вероятно, выше.