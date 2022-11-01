В Казанке пешеход погиб под колесами грузовика DAF – полиция разыскивает свидетелей ДТП

Во вторник, 29 ноября, в пгт Казанка около 19:00 на автодороге Н-11 «Днепр – Николаев» в результате ДТП с участием грузовика DAF погиб пешеход.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

ДТП произошло возле автозаправочной станции. 62-летний мужчина пересекал дорогу в неустановленном для перехода месте. На него наехал грузовик DAF с полуприцепом, которым управлял 62-летний водитель. В результате полученных травм пешеход погиб на месте происшествия.

По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего»). Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию, обратиться за 093-714-45-20 или 102.