В Перми возник масштабный пожар на ТЭЦ, а в Волгограде горит склад пластиковой продукции

В среду утром, 30 ноября, на одной из ТЭЦ в российском городе Пермь возник масштабный пожар.

Об этом сообщают россми.

О причине пожара не сообщается. На площади 1500 квадратных метров горит кровля цеха.

К территории ТЭЦ стянуты все службы города, эвакуированы 500 человек, есть угроза перехода огня на другие здания.

Еще об одном пожаре сообщается в Волгограде. Там горит склад пластиковой продукции.

Напомним, в приграничной Брянской области (рф) утром также случился масштабный пожар, загорелся резервуар с нефтью.