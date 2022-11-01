Ситуация в Ладыжине остается критической, 18 тысяч человек до сих пор без отопления

Ситуацию в городе Ладыжине Винницкой области стабилизировать еще не удалось, 18 тысяч населения Винницкой области остаются без отопления.

Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

Он напомнил, что после ракетных ударов 23 ноября Ладыжинская ТЭС остановлена, а это было единственным предприятием, которое предоставляло тепло в Ладыжин.

«За 10 месяцев войны власти города должны подумать и о других вариантах – до начала отопительного периода. Необходимо создавать новую систему альтернативного отопления. Городские власти не в состоянии это сделать в короткие сроки, поэтому военная администрация ищет возможности как можно быстрее обеспечить теплом жителей Ладыжина. Решаем технические вопросы по новой котельной. Вопросов с финансированием нет. Есть только со сроком изготовления специфических агрегатов – нужно время», - написал Борзов.

По его словам, ГСЧС разворачивает в городе дополнительные пункты обогрева.

«Принимаем разные меры, чтобы люди могли получить тепло и электроэнергию. Понятно, что в Ладыжине сегодня обогревают электроприборы, то, соответственно, там забирают больший объем электроэнергии. Но мощности должно хватать и на соседние населенные пункты, и на общины рядом с Ладыжинской. Две школы на альтернативном отоплении – там есть твердотопливные котлы, снабженные дизельными генераторами. Больница в Ладыжине опорной не была: по маршруту пациента «скорые» по-прежнему везут больных в Гайсин. Об эвакуации жителей Ладыжина вопрос не стоит. Обо всех дополнительных мерах буду сообщать», - резюмировал глава Винницкой ОВА.

Фото: Facebook/Вячеслав Соколовой, председатель Винницкого областного совета