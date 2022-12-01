Кроме посольства подозрительный сверток получила испанская компания, чье оружие получает Украина

Пакет с, вероятно, взрывным устройством в среду получила испанская компания Instalaza, которая производит оружие, которое правительство Испании направляет в Украину для помощи в борьбе с российскими силами.

Об этом сообщает « Европейская правда» со ссылкой на El Periodico .

В среду днем полиция региона Арагон и гражданская гвардия получили от Instalaza уведомление о подозрительном пакете с признаками, аналогичными тому, посланному посольству Украины в Испании.

К предприятию были направлены значительные силы полиции, территория завода была оцеплена, а движение транспорта и пешеходов на близлежащих улицах – перекрыто.

Вечером специалисты взорвали сверток контролируемым способом, операция завершилась без жертв и пострадавших. Полиция начала сбор вещественных доказательств для анализа содержимого пакета.

Instalaza – компания из Сарагосы, которая с 1943 года занимается проектированием и производством военного пехотного снаряжения. Это одна из испанских компаний, производящая оружие, которое правительство присылает Украине для защиты от российского вторжения.

В частности, Instalaza производит противотанковые гранатометы, которые используются украинской армией в войне с Россией. В начале войны министерша обороны Испании Маргарета Роблес объявила, что Киев получит 1370 таких установок.

Напомним, в среду днем стало известно, что сотрудник посольства Украины в Мадриде получил незначительные ранения в результате взрыва бомбы в помещении дипучреждения. Известно, что в Испании предварительно квалифицировали инцидент как террористическое преступление.