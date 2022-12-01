В Николаеве возник пожар в шахте лифта в многоэтажке, а в Первомайске горел частный дом

В Николаевской области за сутки огнеборцы дважды привлекались на тушение пожаров в жилье.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

30 ноября в 20:04 на пункт связи 1-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС поступило сообщение о возгорании мусора в лифтовой шахте и на лестничной клетке между 7 и 8 этажами 10-этажного жилого дома по улице Архитектора Старова в Николаеве. К месту вызова по повышенному номеру вызова направлен дежурный караул подразделения в составе трех отделений. И уже менее чем через 10 минут горение площадью два квадратных метра ликвидировали. Пострадавших и травмированных нет. Причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем.

Еще один пожар в жилом доме возник по улице Елены Пчилки в городе Первомайск. Службу спасения о возгорании известили в 04:45 1 декабря. К месту вызова направлены два отделения 23-й ГПСЧ и пожарные местной пожарной команды «Подгородняя». Совместными усилиями пожар площадью 120 квадратных метров был ликвидирован в 07:00, спася от полного уничтожения жилой дом и летнюю кухню. Из-за плотного задымления спасатели работали звеном газодымозащиты. Также на месте работали сотрудники полиции. Причина возгорания устанавливается.