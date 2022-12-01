В Николаеве водитель Peugeot сбил двух женщин – одна погибла, другую доставили в больницу

В Николаеве 30 ноября 25-летний водитель Peugeot совершил наезд на двух женщин-пешеходов, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Николаевской области.

Инцидент произошел около 17:45 по Богоявленскому проспекту.

В результате аварии 51-летняя женщина погибла на месте происшествия, а 52-летнюю пострадавшую с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

По указанному факту следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 286 УК Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего»). Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства ДТП и выясняют его причины.