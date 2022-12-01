В центре Николаева ряд домов останутся без тепла из-за ремонта на сети ТЭЦ

В центре Николаева в связи с ремонтными работами на тепловой сети временно отключены от теплоснабжения ряд домов. В компании надеются, что работы будут завершены к 08:00 2 декабря.
Об этом сообщили в Николаевской ТЭЦ.
Теплоснабжение не будет по следующим адресам:
ул. Адмиральская, 10, 10а, 12, 16, 17а, 18, 19, 21, 23, 24, 37, 41,
Адмирала Макарова, 62а,
В. Морская, 47, 58,
Даля, 1,
Декабристов, 4, 4а,
Дунаева, 36,
М. Морская, 3, 7, 23, 25, 34,
Мариупольская, 4а, 5, 7, 9, 13, 16, 31, 33, 36, 42, 54а, 56, 57а,
Набережная, 3, 5, 7, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6,
Никольская, 40, 44, 46, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 80,
Потемкинская, 34,
Пушкинская, 2,
Севастопольская, 1, 2,
Соборная, 2, 4, 12, 12б,
Спасская, 32, 33, 40, 40а, 50, 52,
Фалеевская, 1, 1а, 3, 5, 7, 9а, 9б,
пр. Центральный, 79, 81, 84,
ул. Чкалова, 33,
Шевченко, 64, 64а, 67, 69, 69а, 71, 75, 81, 84,
Шнеерсона, 2, 2а, 2б, 4.