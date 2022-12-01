В центре Николаева ряд домов останутся без тепла из-за ремонта на сети ТЭЦ

В центре Николаева в связи с ремонтными работами на тепловой сети временно отключены от теплоснабжения ряд домов. В компании надеются, что работы будут завершены к 08:00 2 декабря.

Об этом сообщили в Николаевской ТЭЦ.

Теплоснабжение не будет по следующим адресам: