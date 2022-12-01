Кулеба: Два посольства Украины получили письма с угрозами

30 ноября и 1 декабря два посольства Украины за границей получили письма с «очень конкретными угрозами». Вскоре последовала реакция МИД.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в рамках заседания Совета министров ОБСЕ в Лодзи.

«Это однозначно новая форма террора. Мы совместно с испанскими властями очень активно работаем над тем, чтобы установить, кто за этим стоит. У нас, безусловно, есть догадка, кто за этим стоит, но нужно проследить всю сеть агентов и людей, вовлеченных в эту кампанию», – отметил Кулеба.

На уточняющий вопрос, о каком роде угрозах идет речь и в каких посольствах Украины это произошло, Кулеба ответил, что МИД вскоре выйдет с официальным комментарием по этому поводу.

По его словам, есть точное основание утверждать, что проходит целенаправленная широкомасштабная кампания против Украины.

«Нужно раскрутить цепи полностью: кто привлечен, откуда эти цепи поступают, кто их присылает (письма – ред.), – добавил глава МИД.

Напомним, как днем 30 ноября стало известно, что сотрудник посольства Украины в Мадриде получил незначительные ранения в результате взрыва бомбы в помещении дипучреждения. Сообщалось, что взрыв в посольстве Украины в Испании расследуют как теракт.

Потом еще одна посылка со взрывчаткой пришла на испанскую авиабазу, откуда присылали помощь Украине. В Испании заявили, что усиливают меры безопасности после серии терактов с письмами-бомбами.

Позже министр Резников заявил, что за взрывом в украинском посольстве стоит россия.