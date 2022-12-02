В россии разбился очередной истребитель

В пятницу, 2 декабря, в Приморском крае рф разбился российский истребитель МиГ-31.

Об этом сообщают росСМИ.

ЧП произошло сразу после взлета, МиГ разбился в лесном массиве недалеко от села Алексеевка.

Экипаж катапультировался.

Пресс-служба восточного военного округа рф подтвердила информацию, что МиГ-31 потерпел аварию в Приморье во время учебно-тренировочного полета. По данным ведомства страны-оккупанта, полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.

Напомним, в октябре в городе Ейск Краснодарского края рф истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на многоэтажный жилой дом. Тогда погибил 15 человек, пострадали 43, из которых 25 были госпитализированы.