В Николаеве из-за отключения света могут изменяться маршруты и график работы электротранспорта

В Николаеве могут меняться маршруты и график работы электротранспорта из-за отключения электроэнергии в некоторых районах города.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

«Сегодня, 2 декабря, в разных районах Николаева фиксируется отключение электроэнергии. В связи с этим маршруты троллейбусов и трамваев будут зависеть от наличия электроснабжения в отдельных районах.

Прошу пассажиров обращать внимание на объявления водителей, а также пользоваться мобильными приложениями CityBus и Eway, чтобы узнать движение транспорта в режиме реального времени», – написал мэр.