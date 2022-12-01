В Николаеве на ряде улиц из-за ремонта сети до вечера не будет воды

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02.12.2022 11:25

В Николаеве из-за ремонтов на сети ориентировочно до 20 часов прекращена подача воды в ряд домов.

Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевводоканал».

Водоснабжение временно прекратят на:

– улице Южной от проспекта Богоявленского до улицы Железнодорожная;

– улице Большая Морская от улицы Никольская до Бугского бульвара;

– Бугский бульвар от улицы Большая Морская до улицы Террасная;

– улице Террасная от Бугского бульвара до улицы Никольская;

– проспекте Центральном от улицы Гражданской до улицы Малая Морская;

– улице Малая Морская от проспекта Центрального до улицы Шевченко и до улицы Чкалова;

– улице Гражданская от улицы Шевченко до проспекта Центральный.

Фотофакт