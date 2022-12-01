В Николаеве на ряде улиц из-за ремонта сети до вечера не будет воды

В Николаеве из-за ремонтов на сети ориентировочно до 20 часов прекращена подача воды в ряд домов.
Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевводоканал».
Водоснабжение временно прекратят на:
– улице Южной от проспекта Богоявленского до улицы Железнодорожная;
– улице Большая Морская от улицы Никольская до Бугского бульвара;
– Бугский бульвар от улицы Большая Морская до улицы Террасная;
– улице Террасная от Бугского бульвара до улицы Никольская;
– проспекте Центральном от улицы Гражданской до улицы Малая Морская;
– улице Малая Морская от проспекта Центрального до улицы Шевченко и до улицы Чкалова;
– улице Гражданская от улицы Шевченко до проспекта Центральный.