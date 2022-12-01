Посольства Украины в нескольких странах получили окровавленные свертки с глазами животных

После теракта в Испании посольства и консульства Украины в шести странах получили окровавленные свертки с глазами животных. Такие угрозы поступили в посольства Венгрии, Нидерландов, Польши, Хорватии, Италии, генеральных консульств в Неаполе и Кракове и консульства в Брно (Чехия).

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Пакеты были пропитаны жидкостью красного цвета и обладали резким запахом. В МИД изучают смысл этого послания.

Кроме того, вход в квартиру посла в Ватикане подвергся вандализму, посольство в Казахстане получило сообщение о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

«Имеем основания полагать, что проходит хорошо спланированная кампания террора и запугивание посольств и консульств Украины. Не в силах остановить Украину на дипломатическом фронте, нас пытаются запугать. Однако могу сразу сказать, что эти попытки напрасны. Мы и дальше будем эффективно работать на победу Украины», - подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В пресс-службе добавили, что украинская сторона взаимодействует со стражами порядка иностранных стран для расследования всех случаев угроз, установления причастных лиц и привлечения их к ответственности.

По поручению Дмитрия Кулебы, все украинские посольства и консульства переведены в режим усиленных мер безопасности.

«Призываем иностранные правительства гарантировать максимальную защиту украинских дипломатических учреждений в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях», - добавили в сообщении.

Напомним, что ранее Кулеба заявил, что два посольства Украины получили письма с угрозами.