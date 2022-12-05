На острове Ява началось извержение самого высокого вулкана Индонезии - почти две тысячи человек эвакуировали

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05.12.2022 03:19

Утром в воскресенье, 4 декабря, на острове Ява, Индонезия, началось извержение самого высокого в стране вулкана Семеру. Облако вулканического пепла поднялось на высоту 15 километров, по склону текли потоки лавы.

Об этом сообщает Reuters.

Агентство по противодействию стихийным явлениям (BNPB) повысило уровень опасности для района на востоке острова.

В результате извержения шлейф вулканического пепла растянулся на 17 километров. Местные жители отмечают, что, шел дождь из вулканического пепла, поэтому видимость ограничена.

Власти острова призвали население не приближаться к вулкану, а также приступили к эвакуации жителей ближайших сел в радиусе 8 километров. BNPB добавило, что после того, как произошло падение горячего облака, а вулканическая активность повысилась 1979 человек бежали с 11 населенных пунктов. На данный момент сообщений о жертвах пока нет.

Специалисты отмечают, что вулкан пробудился после серии землетрясений на западе острова. В ближайшее время ситуация может усугубиться. Кроме того, СМИ Японии сообщили, что извержение вулкана Семеру может вызвать цунами.

Напомним, как упавший на Флориду ураган вызвал обесточивание нескольких округов. Многих людей до сих пор ищут. Более 2,5 миллионов домов и предприятий во Флориде остаются обесточенными в результате урагана «Иен».

Фотофакт