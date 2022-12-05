На Николаевщине за сутки произошло четыре пожара в домовладениях

В Николаевской области за сутки ликвидировано четыре пожара в домовладениях. Причины возникновения всех эпизодов устанавливаются.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

Так, в 17:59 4 декабря, на спецлинию 101 поступило сообщение о пожаре жилого дома по улице Центральная в селе Новый Городок Веселинивской территориальной громады Вознесенского района. Силами пожарных пожар ликвидирован в 19:46 на площади 25 квадратных метров.

В 23:17 спасателей известили о возгорании гаража и автомобиля Skoda Octavia по улице Осипенко в селе Станционное Новобугской территориальной громады Баштанского района. Пожар ликвидирован в 00:28 на площади в 30 квадратных метров. От огня спасены рядом расположены летняя кухня и жилой дом.

Ночью, уже 5 декабря, в пункт связи спасателей поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки по улице Соборная пгт Еланец Еланецкой ТГ Вознесенского района. Силами очередного караула подразделения она ликвидирована в 02:20 на площади 56 квадратных метров.

В 00:24 на спецлинию 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по улице 9-я Линия в Николаеве. По прибытию спасателей установлено, что загорелись мусор и бытовые принадлежности. В 00:52 пожар был ликвидирован на площади 15 квадратных метров.

В общей сложности от ГСЧС на ликвидацию пожаров привлекались шесть единиц спецтехники и 25 спасателей.