В Испании изъяли еще три конверта, адресованных посольствам Украины, внутри которых, вероятно, находятся глаза животных

Испанская полиция изъяла три конверта с, как считается, глазами животных, которые предназначались для украинских дипучреждений.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

Конверты изъяли на почтовом отделении. Они были адресованы посольству Украины в Мадриде, генконсульству в Барселоне и консульству в Малаге. Начаты следственные действия.

Отмечается, что в обще сложности уже зафиксирован 21 случай угроз украинским посольствам и консульствам в 12 странах.

Напомним как посольства Украины в нескольких странах получили окровавленные свертки с глазами животных.