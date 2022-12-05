В Николаеве в 20 раз увеличилось количество утечек из-за соленой воды – помощи в замене труб ждут от Дании и государства

В Николаеве с мая в краны горожан подается техническая вода из Бугского лимана. Соленая вода разрушает трубопровод, поэтому количество прорывов сетей увеличилось в 20 раз.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в интервью «РБК Украина».

— Количество утечек воды, которую мы теряем, увеличилось в 20 раз. Сегодня мы уже увеличили количество ремонтных бригад «Водоканала», которые реагируют на аварийные вызовы, также пригласили подрядчиков справиться с таким фронтом работ. Их 8 компаний, которые нам сейчас помогают, - сообщил Александр Сенкевич.

Он добавил, что местная власть сотрудничает с международными организациями и государственными инстанциями, чтобы получить средства на ремонт трубопровода.

— И в этом случае мы понимаем, что сегодня у нас чуть меньше половины воды течет на улицу. Мы ожидаем результатов рассмотрения этих вопросов и сразу, как только ситуация будет нормальная, мы можем начинать фактически восстановление этих труб. Их нужно выкапывать, заменять либо на пластиковые, либо на чугунные, либо санировать меньшим диаметром внутри уже существующих труб. «Водоканал» уже определил все участки, нуждающиеся в ремонте. Мы эту информацию направили нашим коллегам из Дании, которые будут помогать нам восстанавливать город, а также через областную военную администрацию в органы государственной власти, - пояснил мэр Николаева.

Напомним, голова Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что из-за использования соленой воды ситуация критическая и в Николаеве будут заменять водосети.