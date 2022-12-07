В «Укрэнерго» рассказали, что энергосистема восстанавливается после ракетных атак, но существенный дефицит электроэнергии сохраняется

По состоянию на 11:00 7 декабря продолжается поэтапное возобновление энергосистемы после ракетной атаки. На атомных станциях продолжается процесс загрузки блоков, отключаемых из-за повреждения электросетей, к плановым показателям.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

Кроме того, сохраняется сложная ситуация на востоке страны – враг вчера вечером повторно обстрелял сразу несколько объектов энергетической инфраструктуры, тогда как температура в этом регионе достигла отметки -17С. В настоящее время продолжаются круглосуточные аварийно-ремонтные работы.

Также ремонтные бригады работают над ликвидацией последствий ракетной атаки в Киевской и Одесской областях, налаживают электроснабжение регионов по резервным схемам.