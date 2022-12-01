В Барселоне столкнулись два пассажирских поезда – пострадали 150 человек

Утром 7 декабря вблизи Барселоны столкнулись два поезда. В результате пострадали более 150 человек.

Об этом сообщает 24 канал.

Авария произошла в 7:50 на станции Rodalies de Montcada i Reixac. В обоих поездах R4 ехали 800 человек. Один из поездов, направлявшихся в Барселону, совершил аварийную остановку. После этого в него врезался другой поезд. Некоторых пассажиров госпитализировали с травмами шеи, рук и ног.

Причины аварии все еще устанавливаются. Известно, что в это утро в районе Валлеса, где столкнулись поезда, был густой туман. Он мог стать причиной плохой видимости для машиниста.