В Харьковской области расследуют гибель мальчика, пропавшего два дня назад

В Харьковской области полиция обнаружила в озере в селе Крутояровка тело 7-летнего мальчика.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Озеро находится недалеко от места жительства мальчика. По предварительным данным, на теле ребенка не было признаков насильственной смерти. Для установления причины смерти его направят на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Ранее, 5 декабря, в полицию обратилась бабушка мальчика, которая сообщила о его исчезновении. Мальчик около 14:00 ушел из дома и не вернулся.

По тревоге был поднят личный состав отдела полиции, подразделения ГСЧС, водолазы, военнослужащие. Также в поисках помогали местные жители и волонтеры. Силовики и граждане обследовали открытую местность в радиусе около 20 км.