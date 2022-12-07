В Николаеве спасли мужчину, который упал в яму и не мог выбраться

В Николаеве 6 декабря спасатели помогли 67-летнему мужчине выбраться из ямы.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

В 17:20 спасателям сообщили, что на территории автогаражного кооператива "Ретро" на Заводской площади мужчина упал в яму. Пострадавший переходил по трубе через яму глубиной 3 метра, потерял равновесие и упал. Получив ушибы ребер, он самостоятельно не смог выбраться.

Спасатели спустились вниз, с помощью нош подняли пострадавшего и передали медикам.