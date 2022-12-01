На Николаевщине произошли пожары в двух многоэтажках – пострадал мужчина

В Южноукраинске 7 декабря произошли два пожара в многоэтажных домах. В одном из случаев отравился мужчина.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 11.20 на спецлинию 101 поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома по улице Бульвар Шевченко в городе Южноукраинск.

Во время проведения разведки спасатели вывели из квартиры, где произошло возгорание, мужчину 1964 года рождения. Он госпитализирован в медицинское учреждение с предварительным диагнозом - отравление продуктами горения.

Также из соседней квартиры, из-за плотного задымления, на свежий воздух вывели женщину, а с верхнего этажа мать с ребенком – 2014 года рождения.

В 12:10 пожар ликвидирован на площади 15 квадратных метров.

Позже, в 16:50, в пункт связи этого же подразделения поступило сообщение о пожаре в подвале пятиэтажного жилого дома по проспекту Курчатова в Южноукраинске. Здесь обошлось без пострадавших. В 17:20 пожарные ликвидировали пожар на площади 20 квадратных метров.

В 18:30 к спасателям поступила информация о пожаре хозяйственной постройки по улице Полевой в селе Широколановка Степовской ТГ Николаевского района.

В 20:07 пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров. От уничтожения огнем спасены жилой дом и летняя кухня.

Во всех трех случаях причины пожаров устанавливаются.

В общей сложности к тушению привлекалось 4 единицы техники ГСЧС и 16 пожарных.