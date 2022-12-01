В Николаевской области из-за гололеда в ДТП погибли две женщины, еще три травмировались

В среду, 7 декабря, из-за гололедицы на автодороге Н-11 «Днепр – Николаев» между городом Новый Буг и селом Загальна Корысть Баштанского района в дорожно-транспортном происшествии погибли две женщины и трое получили травмы.

Об этом сообщил начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.

По его словам, 37-летняя водитель «ВАЗ-2110» выехала за пределы проезжей части с последующим столкновением с деревом и опрокидыванием автомобиля.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.