На Николаевщине за сутки произошло семь пожаров в домовладениях

В Николаевской области 8 декабря и в ночь на 9 декабря спасатели ликвидировали семь пожаров.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

8 декабря, в 07:15, на спецлинию 101 поступило сообщение о пожаре жилого дома по улице Украинской в пгт Казанка Казанковской территориальнрй громады Баштанского района. Силами пожарных пожар ликвидирован в 08:50 на площади 30 квадратных метров. Предварительная причина ее возникновения – короткое замыкание электропроводки.

В 09:35 спасателей известили о возгорании в жилом доме по улице Гетманской в городе Вознесенск Вознесенского района. Пожар ликвидирован в 10:07 на площади в 50 квадратных метров. Ее причина устанавливается.

В 16:30 на пункт связи спасателей поступило сообщение о том, что по улице Степаненко в селе Лоцкин Ингульской ТГ Баштанского района загорелся жилой дом, вероятно, из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Пожарные подразделения потушили пожар в 17:17 на площади 5 квадратных метров.

В 18:49 на спецлинию 101 поступило сообщение о возгорании утеплителя теплотрассы в подвале пятиэтажного жилого дома по улице Китобоев в Николаеве. Пожарными пожар ликвидирован в 19:10 на площади два квадратных метра.

В 20:18 спасателей известили о том, что по улице Театральной в городе Баштанка загорелось хозяйственное сооружение. Благодаря своевременно принятым мерам огнеборцами удалось уберечь от огня жилой дом и автомобиль ВАЗ 21043, которые находились недалеко от горения. Пожар ликвидировали в 20:43 на площади 40 квадратных метров, его вызвало короткое замыкание электропроводки.

Еще одна хозяйственная постройка горела ночью также в Баштанском районе, на этот раз по улице Юбилейной в деревне. Троицко-Сафоново Казанковский ТГ. Информация спасателям поступила в 00:34 9 декабря. Ликвидировали пожар пожарные в 04:20 на площади 50 квадратных метров. Здесь от огня спасены жилой дом и гараж. Предварительная причина аналогична предыдущей — короткое замыкание электропроводки.

В 01:35 ночи на спецлинию 101 поступило сообщение о возгорании двух хозяйственных построек по улице Атамана Григорьева в селе Бугское Вознесенского района. В 02:20 пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метров. От огня сохранен жилой дом и летняя кухня.

В общей сложности к тушению пожаров привлекались 9 единиц техники и более 30 пожарных.