В Москве случился масштабный пожар – сгорел гипермаркет

В пятницу утром, 9 декабря, на Ленинградском шоссе в Москве случился масштабный пожар торгового центра «Мега Химки», сгорел гипермаркет OBI.

Об этом сообщает МЧС российской федерации.

Огонь распространился на площадь примерно в 7000 м². Пожару присвоен четвертый из пяти уровень сложности.

На видеороликах, опубликованных в Telegram-каналах слышны сильные взрывы. Также сообщается, что в результате взрыва обрушилось перекрытие. По данным экстренных служб, причиной пожара в гипермаркете OBI стало короткое замыкание.

По информации СМИ, пожар произошел во время ремонта кровли на складе OBI - рабочие усиливали металлоконструкции здания. Для этого была задействована электрическая сварка. Из-за отлетевшей искры началось возгорание палета и огонь начал быстро распространяться.

В результате случившегося погиб один из охранников объекта. Его нашли на улице с пробитой головой. Предположительно, на него упала металлическая конструкция во время эвакуации, когда магазин уже был охвачен пламенем.

Ущерб от пожара оценили в рекордную сумму — 20–30 миллиардов рублей (318 - 480 миллионов долларов в эквиваленте).