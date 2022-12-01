В Одесской области автобус «догнал» зерновоз – погиб водитель, пострадали пять граждан

В Одесской области в результате столкновения с тягачом погиб водитель автобуса, пострадали четверо пассажиров и еще один водитель.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Столкновение между рейсовым пассажирским автобусом Van Hool и грузовым автомобилем Skania с полуприцепом-зерновозом, двигавшимся в попутном направлении в сторону Одессы, произошло ночью 9 декабря на затяжном подъеме.

В результате аварии погиб отдыхавший водитель автобуса, его напарник, который был за рулем, и еще четверо их пассажиров получили травмы и были доставлены в больницу. Водитель грузовика не пострадал.

Полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть потерпевшего или причинившие тяжкое телесное повреждение») Уголовного кодекса Украины.

В рамках производства назначен ряд экспертиз. Продолжается следствие.