В Николаевской области из-за отравления угарным газом погиб человек и пострадали дети – ГСЧС призывает граждан быть осторожными с генераторами

Во время зимнего периода в отсутствие света люди активно используют генераторы как источники резервного электроснабжения. Однако не всегда соблюдают правила их использования, что может привести к летальным случаям.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Николаевской области.

«Игнорируют главное правило: генератор – только для открытого воздуха! Ведь во время его работы выделяется угарный газ, что может привести к отравлению и даже летальному случаю», – отметили в ведомстве.

Так, 9 декабря ночью в селе Тетерка Житомирской области в результате неправильной эксплуатации бензинового генератора в частном жилом доме дочери хозяев, 3-х и 16-ти лет, отравились угарным газом. Как выяснилось, генератор был установлен в пристройке к дому, а дети находились в ближайшей комнате. Пострадавшие находятся в реанимационном отделении больницы.

А днем ранее, в Николаевской области, в селе Сапетня в частном двухэтажном жилом доме в результате отравления угарным газом от бензогенератора погиб один человек, а еще двое детей 2007-го и 2011-го годов анождение госпитализированы в больницу.