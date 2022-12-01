У николаевского митрополита Питирима случился сердечный приступ, - журналистка

У митрополита Николаевского и Очаковского Питирима случился сердечный приступ.

Об этом сообщила главный редактор "Левого берега" Соня Кошкина.

Она рассказала, что глава УПЦ МП Онуфрий разлил одну из чаш, которая предназначалась для причастия – его случайно подтолкнул Питирим, которому стало плохо.

“Онуфрия подтолкнул николаевский Питирим, с которым случился сердечный приступ, и который едва на месте не умер… Митрополит Онуфрий сегодня вылил на себя одну из десяти чаш, которые были приготовлены для причастия. В оправдание скажу, что все отвлеклись на Питирима. Но Онуфрий понимал, что произошло, и просто застыл в шоке”, - рассказала журналистка.

По ее словам, "разлить Кровь Христову из чаши - самое худшее, что в принципе может случиться со священником, это смертный грех". Сегодня 32-я годовщина епископской хиротонии Онуфрия (вступление в должность епископа).

“Пострадал также антиминс – специальное освященное полотно, в котором зашиты части святых мощей. Все быстро сняли и положили в коробку. Теперь это архиерейское облачение должно сжечь (и ссыпать пепел в реку). А принадлежало оно митрополиту Владимиру (Сабодану)», – сообщила Кошкина.

Напомним, что Питириму 78 лет, он возглавляет Николаевскую епархию УПЦ МП с 1993 года. В 2020 году Питирим болел коронавирусом и попал в больницу.