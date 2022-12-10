В Ровенской области на мине взорвался трактор незаконных лесорубов

В Ровенской области на минном поле взорвался прицеп трактора, принадлежавший двум незаконным лесорубам.

Об этом сообщил начальник Ровенской ОГА Виталий Коваль.

Местные жители вблизи села Заречное занимались незаконной вырубкой леса. Во время неудачного разворота трактор сбил табличку, которой было промаркировано минное поле.

Виновники происшествия не пострадали и даже пытались скрыться, но были задержаны.

«Отмечаю! В Ровенской области продолжает действовать запрет посещать леса. И не нужно думать, что вы «самые хитрые». Особенно если хотите нажиться на незаконной вырубке леса.

Еще раз призываю быть внимательными и соблюдать здравый смысл. Речь идет, прежде всего, о вашей жизни и безопасности», – подчеркнул Коваль.