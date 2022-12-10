В Николаевской области при пожаре в кухне пострадал мужчина

В Николаевской области 9 декабря и ночью 10 декабря произошло пять пожаров, в одном из них пострадал мужчина.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

9 декабря в 18:59 на спецлинию 101 сообщили, что на улице Туристической в селе Мигия Мигиевской территориальной громады Первомайского района горит жилой дом. Пожарные в 19:17 локализовали и в 21:27 ликвидировали пожар на площади 50 квадратных метров.

В 20:38 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на территории автогаражного кооператива «Нива» по улице Океановской в городе Николаев горит гараж. Пожарные ликвидировали возгорание в 21:10 на площади два квадратных метра.

В 21:49 местная пожарная охрана Тридубы выехала на возгорание летней кухни по улице Свято-Михайловской в селе Тридубы Кривоозерской территориальной громады Первомайского района. В 22.16 пожар локализовали и в 23.25 ликвидировали на площади 80 квадратных метров. Во время пожара ожоги туловища получил владелец домовладения, который вышел из помещения сам. Пострадавший доставлен в центральную районную больницу.

Причины пожара устанавливаются.

10 декабря в 02:19 на пункт связи 7-й ГПСЧ позвонили по телефону и предоставили информацию о том, что на улице Юбилейной в селе Лоцкино Ингульской территориальной громады Баштанского района горит не эксплуатируемое здание. В 05:54 пожар был потушен на площади 50 квадратных метров. Его повлекло нарушение правил монтажа нагревательных печей.

В 05:04 на улице Школьной в селе Мигия загорелась кабина припаркованного пустого грузового автомобиля Renault Magnum с прицепом Schmitz. Пожарные в 05:42 ликвидировали пожар на площади восемь квадратных метров.