В Киеве из-за взрыва в киоске пострадали пять человек

В Киеве 9 декабря в результате взрыва газового баллона в киоске пострадали пять человек

Об этом сообщили в ГСЧС.

В 19:27 в Главное управление ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о взрыве на улице Васильковской, 34-Б в Голосеевском районе столицы.

По прибытию спасателей было установлено, что в металлическом киоске по приготовлению пищи быстрого приготовления произошел взрыв газового баллона с последующим горением. Огнем было охвачено два смежных киоска.

В 19:38 пожар был локализован и уже в 19:41 - ликвидирован.

В результате взрыва пострадали пять человек: из них двое работников киоска по приготовлению пищи, один посетитель, один человек, пытавшийся тушить пожар и продавец смежного куоска по продаже мобильных аксессуаров.

Все пострадавшие переданы медикам. Впоследствии четыре человека были госпитализированы с ожогами в медицинское учреждение, один человек, который самостоятельно пытался тушить пожар, получил легкие механические повреждения и от госпитализации отказался.

Кроме того, в ходе тушения пожара из киоска был эвакуирован еще один газовый баллон.

В результате пожара оба киоска сгорели полностью.