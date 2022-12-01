Ситуация в регионе очень сложная: В «Укрэнерго» рассказали о последствиях атаки на энергообъекты Одесщины

В результате ночной атаки врага по энергетическим объектам в Одесской области повреждена часть магистральных высоковольтных сетей и оборудования, в результате чего были обесточены потребители города Одесса и области.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

«Сейчас ситуация в регионе очень сложная. Ремонтные бригады НЭК «Укрэнерго» работают над подачей электропитания на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканал, очистные сооружения. Но возобновление электропитания для бытовых потребителей может занять больше времени из-за большого объема повреждений», - говорится в сообщении.

В свою очередь заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко напомнил, что на этой неделе удалось восстановить почти все энергообеспечение Одессы.