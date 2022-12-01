В Николаевской области разбился мотоциклист

В Вознесенском районе в результате ДТП 9 декабря погиб водитель мотоцикла.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Николаевской области.

Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла МТ произошло на дороге Р-75 между селами Анетовка и Прибужье.

По предварительным данным, водитель мототранспорта не справился с управлением и осуществил съезд в кювет с последующей опрокидыванием.

В результате происшествия 35-летний вождь от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.

По указанному факту следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Полицейские устанавливают обстоятельства и причины происшествия.