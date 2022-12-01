В Николаевской области разбился мотоциклист

В Вознесенском районе в результате ДТП 9 декабря погиб водитель мотоцикла.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Николаевской области.
Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла МТ произошло на дороге Р-75 между селами Анетовка и Прибужье.
По предварительным данным, водитель мототранспорта не справился с управлением и осуществил съезд в кювет с последующей опрокидыванием.
В результате происшествия 35-летний вождь от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.
По указанному факту следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).
Полицейские устанавливают обстоятельства и причины происшествия.
«Правоохранители просят граждан, владеющих любой информацией об обстоятельствах ДТП, обратиться в отделение полиции № 2 (Доманёвка) Вознесенского районного управления или по телефонам: (0252) 9-14-32, (095) 040-20- 77 или 102», – обратились в полиции.