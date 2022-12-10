На Волыни авто слетело с моста в реку – два человека погибли, еще один взрослый и двое детей пострадали

В Ковельском районе Волынской области в результате ДТП пострадали три человека, двое загнули.

Об этом сообщили в полиции области.

Около 11:00 38-летний водитель, управляя автомобилем Honda CRV в селе Воля-Ковельская, не выбрал безопасной скорости движения, не учел погодных условий, не справился с управлением и столкнулся с элементом защиты речного моста, взлетел в реку и перевернулся.

В результате происшествия водитель и пассажир погибли на месте происшествия. Еще трое пассажиров, 32-х, 10-ти и 6-ти лет, с общим переохлаждением доставили в больницу для обследования. Все пострадавшие жители Ровенской области.

Полицейские устанавливают происшествия ДТП.