В Донецкой области оккупационные администрации раздали технику захватчикам, коммунальные предприятия фактически остановили работу

Руководители так называемой «днр» (оккупированные регионы Донецкой области) передали российской армии всю местную коммунальную технику.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

«Технику передали для рытья защитных сооружений. Таким образом, по факту была прекращена работа коммунальных предприятий, ведь технику им дают в пользование только в случае непредвиденных ремонтных работ.

При этом российская пропаганда регулярно отчитывается о пополнении коммунального парка, не указывая на тот факт, что вся эта техника закреплена за военными», – говорится в сообщении.