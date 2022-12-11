На Волыни в многоквартирном доме взорвались два туристических газовых баллона

В субботу, 10 декабря, в 16:16 в Службу 101 поступило сообщение о том, что в 5-этажке Шахтерского микрорайона города Нововолынска произошел взрыв.

Об этом сообщает ГСЧС.

На место происшествия оперативно прибыли ГСЧС, скорая и аварийная газовая службы. Взрыв произошел в квартире на 5 этаже. По предварительным данным, взорвался один туристический газовый баллон, а от него сдетонировал другой.

В квартире находилась мама с двумя детьми. Женщина получила незначительные ожоги. Медики предоставили ей помощь на месте, от госпитализации она отказалась. Мужчину, который как раз подходил к двери помещения, взрывной волной отбросило на лестничную клетку. Он получил травму головы, госпитализирован в КНП «Нововолынская центральная городская больница».

Взрывной волной повреждены окна и двери в квартире, а также двери в соседнем доме. В результате возник охвативший пожар, домашние вещи, потолок и стены.

В 16:36 спасатели локализовали горение, в 16:56 – ликвидировали.