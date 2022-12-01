На трассе возле Николаева из-за густого тумана произошло ДТП

Вечером в субботу, 10 декабря, на трассе Одесса-Николаева, в районе поселка Весняное, столкнулись автомобили Hyundai Santa Fe и Renault Fluence.

Об этом сообщает интернет-издание «Новости-N».

Оба автомобиля ехали по трассе, со стороны Одессы, в направлении Николаева. В районе поселка Весняное, перед транспортной развязкой, водитель «Хюндай» в условиях сильного тумана не заметил двигавшийся впереди «Рено» и врезался в него сзади. От полученного удара «Рено» резко изменил траекторию движения, выехал за предел проезжей части и буквально завис на металлическом отбойнике.

В результате ДТП никто не пострадал, оба автомобиля получили значительные механические повреждения.