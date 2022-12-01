Спасатели призвали осторожно обращаться с газовыми баллончиками – еще одна горелка взорвалась в Киеве

В киевской многоэтажке 11 декабря произошел взрыв газового баллончика.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

На кухне одной из квартир на 9 этаже 16-этажного жилого дома произошел взрыв газового баллончика без последующего горения. Спасатели проверили квартиру, к счастью, никто не пострадал. В результате взрыва повреждены оконные рамы квартиры. Спасатели призывают следовать следующим советам по использованию газовых туристических горелок:

- покупайте только сертифицированную продукцию только в лицензированных точках продаж; - неукоснительно следуйте инструкциям изготовителя. Всегда проверяйте целостность баллончика. Отсутствие следов утечки газа можно проверить с помощью мыльного раствора; - горелка рассчитана для использования на открытом воздухе. Если горелка используется в помещении, где живут люди, обязательно должна быть вентиляция; - не допускайте попадания на баллоны солнечных лучей и держите их подальше от воздействия высоких температур.

Напомним, что после российских атак на украинскую энергосистему возникли перебои со светом. Жители домов с электроплитами стали использовать туристические горелки с газовыми баллончиками. Практически каждый день в Украине фиксируют случаи взрывов таких баллончиков.