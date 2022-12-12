В США подросток на угнанном автомобиле врезался в машину чемпиона мира по боксу

В США чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс попал в аварию.

Об этом сообщает "Трибуна".

Его автомобиль протаранил 14-летний подросток, укравший машину у своих родителей. Сразу после ДТП Спенс вышел в эфир в инстаграмме, где жаловался на повреждение ноги.

- Урод врезался в меня... Повредил мне ногу. Это безумие. Он проехал на красный свет. Это всегда случается со мной... Я видел, как он ехал, он чертовски быстро мчался... Я просто рад, что со мной не было моих детей, - сказал Спенс.

Errol Spence на Instagram live just now after emerging unharmed from a car crash in which he was hit by a 14-year-old who took his parents' car... [📽️ @ErrolSpenceJr ] pic.twitter.com/Q0HFI2Zq4q — Michael Benson (@MichaelBensonn) December 11, 2022

Это не первый случай, когда Спенс попадает в ДТП. В 2019 году боксер попал в серьезную аварию, после которой его в тяжелом состоянии доставили в больницу.